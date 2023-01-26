Як прибрати неприємний запах з кухні без витяжки: 5 дієвих способів

У процесі готування на кухні можуть накопичуватися різні запахи. Якщо кімната не обладнана вентиляцією, то у певний момент ці запахи почнуть змішуватися та поширюватися всім житлом.

Позбутися неприємних запахів можна за допомогою одного з п'яти дієвих способів. Вони дозволять очистити кухню без вентиляції.

Перш за все потрібно правильно провітрити приміщення. Для цього треба відкрити вікно повністю, а двері на кухню зачинити. Важливо, щоб щілин у дверях не було, інакше неприємний запах пошириться всім помешканням.

Також можна поставити вентилятор у кухні та скерувати його у бік вікна. Таким чином вдасться позбутися небажаних ароматів.

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Своєчасне прибирання також допоможе уникнути накопиченню запахів. Зокрема, варто звернути увагу брудному посуду, харчовим продуктам, які можуть зіпсуватися, та смітнику. Бажано наводити чистоту одразу після приготування та споживання їжі.

У боротьбі з неприємними запахами також можуть допомогти натуральні освіжувачі повітря. Зокрема, можна поставити на малий вогонь каструлю з водою, в яку додати цедру лимона або палички кориці.

На останок, завжди можна використати оцет, який вважають кращим нейтралізатором ароматів. Його варто застосовувати у критичних ситуаціях. Пропонується, поставити каструлю з водою на малий вогонь та влити туди декілька ложок оцту. Суміш варто кип'ятити протягом години.

Такий метод допоможе усунути інші сильні запахи, але після цього обов'язково потрібно провітрити приміщення за допомогою відкритих вікон.

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