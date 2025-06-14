Четвертий за тиждень: Україна та РФ провели новий обмін військовополоненими

У суботу, 14 червня, відбувся четвертий обмін полоненими за тиждень. В Україну повернулися військові та бійці системи МВС.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Facebook. "Продовжуємо забирати наших людей із російського полону. Це вже четвертий обмін за тиждень. Серед хлопців, які повернулись в Україну, багато тих, хто був у полоні ще з 2022 року. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - написав він.

Коордштаб оприлюднив деталі обміну. Обміняні – важкохворі, тяжкопоранені та молоді до 25 років. Більшість визволених – офіцери.

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На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

Раніше ми розповідали, що відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф.

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