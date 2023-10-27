Чотири натуральні добрива, які змусять орхідею цвісти

Орхідеї – це різноманітні квітучі рослини, які налічують понад 25 000 видів. Їх легко вирощувати вдома, щоб прикрасити інтер'єр.

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Це багаторічні рослини з вічнозеленим листям. Щоб вони цвіли весь рік, використайте натуральні добрива. Про це пише Sante Plus.

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Чотири натуральні добрива для стимуляції цвітіння орхідей

Найважливішим елементом росту рослин є вода, яка допомагає транспортувати поживні речовини з ґрунту до клітин рослин. Крім того, випаровування води, спричинене явищем транспірації, допомагає регулювати температуру рослин та охолоджувати їх.

З усім тим, хоча вода життєво важлива для рослин, ви можете поливати їх у період росту рідкими добривами, які одночасно зволожуватимуть квітучі рослини і живитимуть їх, стимулюючи зростання та цвітіння.

1. Зелений чай – дуже ефективне добриво для стимуляції цвітіння орхідей та підтримки їхнього здоров'я. Фактично, він багатий на елементи, необхідні для росту рослин, такі як азот, фосфор і калій. Щоб використати це натуральне добриво, просто заваріть кілька листків зеленого чаю в гарячій воді і дайте охолонути. Потім використовуйте розчин для поливу орхідей.

Це рідке добриво можна використовувати один раз на місяць навесні та влітку. Крім того, використовуйте це добрива економно, оскільки надлишок може призвести до опадання квітів та листя.

Крім поливу орхідей зеленим чаєм, ви також можете взяти пакетики зеленого чаю і розкидати їх вміст по ґрунту для орхідей у горщику.

2. Вода для варіння яєць. Після варіння яєць круто збережіть воду, яка залишилася після варіння. Дайте охолонути, а потім використовуйте її для поливу орхідей. Яєчна шкаралупа має добрий вміст кальцію, магнію, карбонату та фосфору. Ці мінерали потрапляють у воду та використовуються для живлення рослин.

3. Бананова шкірка багата калієм та азотом. Щоб ваші орхідеї знову зацвіли, змішайте бананову шкірку з водою. Залишіть на 24 години, потім полийте цією рідиною орхідеї.

4. Вода для варіння рису. Рисова вода – гарне добриво для рослин, багате на крохмаль, азот, фосфор і калій. Крім стимуляції росту рослин, він покращує процес фотосинтезу та стимулює зростання корисних бактерій у ґрунті. Щоб стимулювати цвітіння орхідей, просто зберіть цю воду, дайте охолонути, а потім використовуйте її для поливу орхідей.

Зверніть увагу, що вода від варіння рису – не єдине рідке добриво, корисне для рослин. Вода від приготування крохмалистих продуктів, таких як картопля або макарони, може бути корисна для ваших рослин.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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