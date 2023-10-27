Четыре натуральных удобрения, которые заставят орхидею цвести

Орхидеи – это разнообразные цветущие растения, насчитывающие более 25 000 видов. Их легко выращивать дома, чтобы украсить интерьер.

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Это многолетние растения с вечнозелеными листьями. Чтобы они цвели весь год, используйте натуральные удобрения. Об этом пишет Sante Plus.

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Четыре натуральных удобрения для стимуляции цветения орхидей

Важнейшим элементом роста растений является вода, которая помогает транспортировать питательные вещества из почвы в клетки растений. Кроме того, испарение воды, вызванное явлением транспирации, помогает регулировать температуру растений и охлаждать их.

Со всем тем, хотя вода жизненно важна для растений, вы можете поливать их в период роста жидкими удобрениями, которые будут одновременно увлажнять цветущие растения и питать их, стимулируя рост и цветение.

1. Зеленый чай – очень эффективное удобрение для стимуляции цветения орхидей и поддержания их здоровья. Фактически, он богат элементами, необходимыми для роста растений, такими как азот, фосфор и калий. Чтобы использовать это натуральное удобрение, просто заварите несколько листьев зеленого чая в горячей воде и дайте остыть. Затем используйте раствор для полива орхидей.

Это жидкое удобрение можно использовать один раз в месяц весной и летом. Кроме того, используйте это удобрения экономно, поскольку излишек может привести к опаданию цветов и листьев.

Помимо полива орхидей зеленым чаем, вы также можете взять пакетики зеленого чая и разбрасывать их содержимое по грунту для орхидей в горшке.

2. Вода для варки яиц. После варки яиц круто сохраните воду, оставшуюся после варки. Дайте остыть, а затем используйте ее для полива орхидей. Яичная скорлупа имеет хорошее содержание кальция, магния, карбоната и фосфора. Эти минералы попадают в воду и используются для питания растений.

3. Банановая кожура богата калием и азотом. Чтобы ваши орхидеи снова зацвели, смешайте банановую шкурку с водой. Оставьте на 24 часа, затем полейте этой жидкостью орхидеи.

4. Вода для варки риса. Рисовая вода – хорошее удобрение для растений, богатое крахмалом, азотом, фосфором и калием. Кроме стимуляции роста растений он улучшает процесс фотосинтеза и стимулирует рост полезных бактерий в почве. Чтобы стимулировать цветение орхидей, просто соберите эту воду, дайте остыть, а затем используйте ее для полива орхидей.

Обратите внимание, что вода от варки риса – не единственное жидкое удобрение, полезное для растений. Вода от приготовления крахмалистых продуктов, таких как картофель или макароны, может быть полезна для ваших растений.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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