Чотири поради, як запобігти запотіванню скла автомобіля

З похолоданням з'являється нова незручність для автомобілістів – всі скляні поверхні автомобіля (лобове скло та бічні вікна) мають властивість запотівати. Причиною появи конденсату часто є наявність вологи всередині салону.

Експерти видання Sante Plus поділились методами запобігання появі конденсату на склі. Підтримка чистоти лобового скла автомобіля необхідна для забезпечення гарної видимості на дорозі під час водіння. Те саме стосується бічних вікон та дзеркал.

На додаток до засобів проти запотівання, які існують на ринку, щодня можна використовувати інші прості та доступні продукти, щоб усунути запотівання або зробити його менш інтенсивним та стійким.

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Чому на вікнах автомобіля утворюється туман?

Запотівання лобового скла – одна з основних труднощів, з якими стикаються автомобілісти зі зменшенням температури навколишнього середовища.

Це явище конденсації з'являється, коли рівень температури та вологості всередині та зовні салону автомобіля різниться. Таким чином, достатньо дотику гарячих частинок вологи з холодним лобовим склом, щоб краплі води накопичувалися на лобовому склі у вигляді туману. Таке підвищення вологості повітря може бути викликане диханням пасажирів, наявністю в автомобілі вологих предметів або негерметичністю гумових ущільнювачів дверей, лобового скла, дверей багажника або багажника. Тоді важливо усунути його, щоб безпечно вирушити в дорогу.

Як запобігти запотіванню скла автомобіля?

Є простий, але незвичайний трюк, що дозволяє запобігти запотіванню скла автомобіля. Зрозуміло, це має супроводжуватися попереднім очищенням лобового, бічного скла та люка.

1. Піна для гоління – ефективне рішення проти запотівання.

Піна для гоління – один з несподіваних засобів від запотівання лобового скла та вікон. Метод простий: за допомогою серветки мікрофібри нанесіть жменю піни так, щоб рівномірно покрити всю поверхню скла. Залиште на десять хвилин, потім іншою чистою сухою тканиною протріть вікно, щоб видалити продукт. Майже прозорий захисний шар залишатиметься на поверхні до місяця, запобігаючи накопиченню вологи на лобовому склі та інших вікнах автомобіля.

Найефективніший спосіб усунення запотівання – використання обігрівача автомобіля. Інші прості методи можуть виявитися не менш ефективними для видалення вологи всередині салону.

2. Увімкніть двірники автомобіля. Якщо ви помітили запотівання на лобовому склі, його можна видалити, просто увімкнувши двірники автомобіля. Зачекайте кілька хвилин, щоб механізм зміг очистити зовнішні вікна та видалити запотівання. Це дійсно один з найпрактичніших і найшвидших способів досягти цього.

3. Відчиніть вікна автомобіля. Інший простий спосіб запобігти утворенню туману на лобовому склі – відкрити вікна автомобіля. Фактично, цей простий жест дозволяє оновити повітря всередині автомобіля та обмежити різницю температур між зовнішнім середовищем автомобіля та його салоном.

4. Використовуйте пакети із силікагелем. Нарешті, одна з економічних порад щодо видалення запотівання з лобового скла — розмістити пакети з силікагелем на панелі приладів. Фактично, цей продукт ефективно поглинає вологу і, отже, запотівше лобове скло. Для приміщення продукту можна використовувати чашку або невелику пластикову склянку. Однак пакетики з діоксидом кремнію повинні залишатися у недоступному для маленьких дітей місці. Щоб обмежити ризики, покладіть продукт у закриті пакети.

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