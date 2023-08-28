Чотири поради, як видалити шерсть домашніх тварин з пральної машинки

Пральна машина необхідна для догляду за нашою білизною та іншими речами. Якщо у вас є домашні тварини, ви можете зіткнутися з деякими незручностями.

Одна з них – шерсть домашніх улюбленців прилипає до одягу, коли виймаєте його з машини. Видання Sante Plus поділилось способами, як цього уникнути.

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1. Губка для посуду. Щоб видалити шерсть тварин, що застрягла в барабані пральної машини, можна використовувати губку для миття посуду. Для цього перед увімкненням машини помістіть у барабан нову губку. Губка легко збере всю шерсть вашого вихованця, і ви позбавитеся цієї незручності.

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2. Білий оцет. Білий оцет – універсальний натуральний продукт для домашнього догляду. Щоб видалити шерсть домашніх тварин із пральної машини, під час прання можна налити 120 мл білого оцту у відділення для кондиціонера для білизни. Оцтова кислота допомагає послабити шерсть домашніх тварин, що застрягла в тканинах. Ваш одяг вийде з машини чистий.

3. Кульки для сушіння. Метою кульок для сушіння є ефективне сушіння білизни в сушильній машині. Але вони також корисні для видалення вовни свійських тварин. Просто помістіть їх у барабан машини перед запуском циклу сушіння.

4. Очистіть пральну машину. Щоб позбутися проблеми з шерстю тварин у пральній машині, необхідно правильно доглядати за нею та добре її чистити.

Якщо у вас є домашні тварини, регулярно очищайте пральну машину, виробивши звичку часто протирати барабан пральної машини. Також змінюйте фільтр пральної машини. Крім того, ви також можете запустити звичайний цикл порожнього прання, щоб ретельно очистити машину.

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