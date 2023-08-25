П'ять порід собак, які не викликають алергію

Деякі породи собак викликають меншу алергічну реакцію в алергіків, тому є оптимальними для таких людей. Головне правило: менша собака – менше алергену.

Алергію на тварин найчастіше пов'язують не з їхньою шерстю та її довжиною, а з алергенами, які містяться у сечі та лупі. При належному догляді за цими породами алергіку буде простіше, пише Pixelinform.

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1. Бішон фризе. Цей пес невеликого розміру та мало линяє.

2. Тер'єри. Ця порода досить маленького розміру з жорсткою шерстю, яка не сильно випадає. Після триммінгу тер’єри практично не залишають шерсті на меблях.

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3. Карликовий шпіц. Цей пухнастий собака підійде алергікам.

4. Китайська чубата. Ця порода майже не линяє, але потребує постійного миття. Завдяки цьому зменшиться кількість алергенів.

5. Пудель. У цієї собаки немає підшерстка і вона практично не линяє.

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Утім, алергікам не підійдуть вівчарки та бульдоги, які викидатимуть багато слини. Проте для різних людей можуть підійти різні породи собак.

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