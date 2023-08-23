Сім порід кішок, які не викликають алергію

Кішки, які не викликають алергію або мають незначний вплив на алергіків, здебільшого не мають підшерстка або виробляють менше алергену. Це не пов'язано з наявністю шерсті або її довжиною.

Які кішки не спричиняють алергію, розповіли у Pixelinform. Варто зауважити, що різні люди можуть по-різному реагувати на одні і ті ж породи кішок.

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Гіпоалергенні кішки мають спільну рису – їх треба часто вичісувати та купати. Тоді алергени будуть змиватися разом з водою.

1. Сфінкси. У цих кішок відсутня шерсть, тому купати їх треба часто і приділяти особливу увагу вухам.

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2. Девон-рекс. У цього кота кучерява шерсть, але вони линяють менше за інших. Потребують частого миття.

3. Корніш-рекс – ще одна порода кішок з кучерявою шерстю. Їх треба часто купати.

4. Балійська кішка.

5. Яванська кішка.

6. Орієнтали. Ці коти, як і попередні дві породи, не мають підшерстка.

7. Сибірська кішка – найгустіша кішка, яка вважається гіпоалергенною. У її слині міститься мала кількість алергенів, але вона потребує частого вичісування.

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Алергія на котів та собак пов'язана не так, як з шерстю, як зі слиною, сечею, лупою та частинками шкіри. Тому кішка без шерсті не дає 100% гарантії, що алергії не буде. Якщо мінімізувати кількість алергенів, то і реакція на них буде меншою.

Немає породи кішок, які викликають алергію в людини, але є породи, що викликають меншу реакцію. У такому випадку алергікам буде легше з цим справитися.

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