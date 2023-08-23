Семь пород кошек, не вызывающих аллергию

Кошки, которые не вызывают аллергию или оказывают незначительное влияние на аллергиков, в большинстве своем не имеют подшерстка или производят меньше аллергена. Это не связано с наличием шерсти или ее длиной.

Какие кошки не вызывают аллергию, рассказали в Pixelinform. Следует заметить, что разные люди могут по-разному реагировать на одни и те же породы кошек.

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Гипоаллергенные кошки имеют общую черту – их нужно часто вычесывать и купать. Тогда аллергены будут смываться вместе с водой.

1. Сфинксы. У этих кошек отсутствует шерсть, поэтому купать их нужно часто и уделять особое внимание ушам.

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2. Девон-Рекс. У этого кота кудрявая шерсть, но они линяют меньше других. Нуждаются в частой мойке.

3. Корниш-рекс – еще одна порода кошек с вьющейся шерстью. Их нужно часто купать.

4. Балийская кошка.

5. Яванская кошка.

6. Ориенталы. Эти кошки, как и предыдущие две породы, не имеют подшерстки.

7. Сибирская кошка – самая густая кошка, которая считается гипоаллергенной. В ее слюне содержится малое количество аллергенов, но она требует частого вычесывания.

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Аллергия на кошек и собак связана не так, как с шерстью, как со слюной, мочой, перхотью и частицами кожи. Потому кошка без шерсти не дает 100% гарантии, что аллергии не будет. Если минимизировать количество аллергенов, то и реакция на них будет меньше.

Нет породы кошек, вызывающих аллергию у человека, но есть породы, вызывающие меньшую реакцию. В таком случае аллергикам будет легче с этим справиться.

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