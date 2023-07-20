Четыре совета, как помочь домашним животным пережить жару

Когда температура достигает высокой отметки, домашние животные особенно плохо переносят ее, а беспризорные животные – тем более. Чтобы помочь животным вокруг нас пережить этот период сильной жары, мы предлагаем сделать некоторые спасительные жесты.

Издание Sante Plus отметило, что важно заботиться о своих собаках, кошках, кроликах, попугаях регулярно. Однако в жаркий период нужно удвоить усилия.

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Таким образом, чтобы сохранить животных в безопасности и обеспечить им прохладу этим летом, предлагается выполнить простые действия:

1. Обеспечение водой бездомных животных. Как и люди, животные регулярно нуждаются в чистой воде. Если вы хотите, чтобы бездомные животные в вашем районе имели больше шансов выдержать строгие условия высокой температуры, подумайте, чтобы обеспечить их. Поставьте у дома емкости со свежей водой, чтобы собаки, кошки и птицы могли пить из нее.

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Конечно, если у вас есть домашний питомец, вы должны постоянно оставить миску, наполненную водой, чтобы утолить его жажду.

2. Никогда не оставляйте своих питомцев в машине. Как и в случае с младенцами и детьми, ни при каких обстоятельствах не оставляйте своих питомцев в припаркованной машине, когда жарко, особенно если палит солнце. Даже минута может помешать им.

Температура внутри транспортного средства может подняться до критического уровня и нанести непоправимый ущерб вашему животному. Таким образом, ситуация потенциально роковая для животного, которое может в конце концов пострадать от теплового удара. Вместо того чтобы оставлять животное внутри, лучше взять его с собой, даже если это на минуту или две.

Если на вашей стороне вы видите животное, которое переносит жару или жару в машине, припаркованной на ярком солнце, вы должны немедленно вызвать помощь, связавшись с полицией. Такая ситуация может быть расценена как жестокое обращение с животными.

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3. Избегайте жарких часов дня для прогулки с животными. Лучше всего гулять с питомцем в то время, когда не бурлит жара. В частности, это до 9:00 утра и после 18:00 вечера.

Также возможно стоит ограничить нагрузку вашей собаки, в том числе игры с мячом до минуты или двух, а также избегайте прогулок по горячей земле. Держите его подальше от асфальта в течение дня, так как это может раздражать его подушечки. Все эти детали также говорят о том, что большую часть дня животное должно проводить внутри дома.

4. Используйте влажный корм. Влажная пища позволяет животному утолить жажду в случае необходимости.

Напомним, что голуби занимают крыши, балконы и террасы. Они не только шумные, но еще могут оставить экскременты, наполненные бактериями, грибками или микробами. Есть шесть действенных методов, которые лишат данной трудности.

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