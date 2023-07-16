Шесть простых способов, чтобы отпугнуть голубей от балкона

Голуби занимают крыши, балконы и террасы. Они не только шумные, но еще могут оставить экскременты, наполненные бактериями, грибками или микробами.

Их помет еще и разъедает, сильно повреждает сталь, металл и даже бетон. Поэтому издание Sante Plus поделилось маленькими уловками, которые помогут отпугнуть этих птиц от вашего балкона.

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Зря вы мечтаете раз и навсегда избавиться от этой стаи голубей, которые отказываются покидать крышу и балконы? Тогда следуйте следующим советам:

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1. Используйте воздушные шары, чтобы отпугнуть голубей. Голуби боятся развевающихся разноцветных воздушных шаров. Итак, воспользуйтесь этим: повесьте несколько воздушных шаров на перилах балкона, и вы заметите, что голуби покинут вашу территорию.

Еще лучше этот лайфхак работает с пластиковыми фигурками, такими как сокол или орёл. Голуби будут настолько напуганы этим, что улетят от вас подальше.

2. Эфирные масла. Большинство птиц и насекомых не переносят интенсивный запах эфирных масел. А голуби убегают от этих запахов, как от чумы. Все, что вам нужно сделать, распылить немного эфирного масла эвкалипта и мять на крышу, подоконник, на дорожку, балкон и все углы, где любят приземляться эти нежелательные существа. Но поскольку эти запахи достаточно быстро рассеиваются, идеально было бы разработать бутылку с распылителем, разбавленную водой, чтобы эта смесь для распыления всегда была под рукой.

3. Голуби ненавидят запах корицы. Оказывается, что запах, одновременно резкий и пряный, является настоящей пыткой для голубей. Аромат корицы быстро раздражает носовые пазухи этих птиц. Будьте уверены, они будут держаться как можно дальше от вашего дома после этого.

Вам просто нужно смешать немного порошка корицы с водой в пульверизаторе и обильно распылять жидкость во всех местах, часто посещающих голуби.

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4. Если у вас закончилась корица, можно использовать перец чили или молотый перец. Но будьте осторожны, это решение временное, потому что аромат быстро выветривается под действием ветра и дождя. Поэтому вам придется часто повторять распыление.

5. Уксус – оружие против голубей. Его сильный резкий запах ощущается на расстоянии. Поэтому это тоже очень перспективный вариант избавиться от этих птиц. Вам также нужно распылить уксус по тем местам, где бывают голуби.

6. Черный перец для отпугивания голубей – это еще одно секретное оружие. Они совершенно ненавидят его сильный и пряный запах. Посыпьте им подоконник, балкон, крышу и террасу. И вы наконец найдете покой, о котором мечтали! Как только они подойдут, например, к балкону, их сразу охватит запах черного перца, и они молниеносно убегут.

Напомним, что нежелательные гости, такие как мухи, могут нарушить ваше душевное спокойствие. Существует безошибочное решение, чтобы избавиться от этой проблемы.

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