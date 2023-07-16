Четыре растения, которые естественным образом отпугивают муравьев в саду и огороде.

Муравьи могут стать настоящей неприятностью в саду и нанести вред вашим растениям. К счастью, их можно лишиться, посадив растения-репелленты.

Одно можно сказать наверняка: вы мгновенно отпугнете этих насекомых и эффективно защитите свои растения. Об этом пишет издание Sante Plus.

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Чтобы отпугнуть муравьёв, нужны только правильные растения. Вдобавок ко всему, их легко сажать, и они приносят прекрасный запах в ваш сад.

Четыре растения, которые отпугивают муравьев в саду и огороде:

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1. Мята. Это растение оказывает отпугивающее действие на кладках. Растет на солнечных или полутенистых местах. Почва должна быть влажной и богатой гумусом.

Это неприхотливое растение, не требующее особого ухода. Чтобы контролировать буйный рост мяты, нужно поместить ее в большой горшок, который затем вы пересадите в землю. Растение необходимо регулярно обрезать.

2. Тимьян. Несмотря на то, что чабрец не так сильно пахнет, как мята, он также является отличным репеллентом для муравьев. Это многолетнее растение достигает в высоту около 30 см. Лучше всего растет в хорошо дренированной почве и на солнечном месте.

Это растение родом из районов Средиземноморья, потому плохо переносит холод и избыток влаги. Зимой вы должны защитить чабрец от мороза, накрыв слоем соломы.

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3. Майоран. Он не только поможет вам отпугнуть муравьев в саду, но и станет отличным растением для украшения вашего дома. Растение хорошо растет в теплых, солнечных местах, а почва должна быть плодородной, водопроницаемой, со слегка щелочной средой. Выращивается как однолетнее растение, но зимой вымерзает.

4. Лаванда. Растение отпугивает не только муравьев, но и комаров, мух и клещей. Лаванду следует сажать в непосредственной близости от роз, чтобы защитить их от тли.

Растение хорошо растет в теплых, солнечных, сухих местах и хорошо дренированных известковых почвах. Лаванду можно посадить, чтобы ароматизировать дом. Идеально подходит для клумб, а также балконов и террас.

Помните, что к муравьям нельзя относиться исключительно как к вредителям. Их присутствие в саду также имеет много преимуществ. Среди них:

Муравьи питаются паразитами.

Их помет (включая азот) удобряет почву.

Благодаря муравьям произрастают многие растения, такие как фиалки, анемоны и подснежники.

Напомним, что нежелательные гости, такие как мухи, могут нарушить ваше душевное спокойствие. Существует безошибочное решение, чтобы избавиться от этой проблемы.

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