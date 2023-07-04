Как превратить пластиковую бутылку в ловушку для мух

Нежелательные гости, такие как мухи, могут нарушить ваше душевное спокойствие. Существует безошибочное решение, чтобы избавиться от этой проблемы.

Конечно, в магазинах представлено множество методов на любой кошелек. Тем не менее, вы можете использовать пластиковую бутылку и апельсины для ловушки, сообщает Sante Plus.

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Идея состоит в том, чтобы использовать пластиковую бутылку со сладкой и привлекательной жидкостью, чтобы туда залетали мухи. Они услышат приманку, улетят в бутылку, и вуаля, попав внутрь, не смогут выбраться.

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Шаг 1. Наметьте линию, где будете резать.

Нарисуйте линию вокруг пластиковой бутылки с водой (1,5 литра) с помощью перманентного маркера чуть ниже конической шейки.

Шаг 2. Отрежьте верхнюю часть бутылки.

Используйте острый нож с зазубренным краем, чтобы разрезать по линии, нарисованной на верхней части бутылки. Желательно делать это на доске, чтобы не повредить кухонную стойку или поверхность стола.

Шаг 3. Сделайте ловушку для мух.

Снимите крышку, переверните бутылку вверх дном и вставьте в дно контейнера (как показано на фото).

Лучше сначала снять колпачок, иначе мухи не смогут проникнуть через отверстие, которое приведет к их пиру. Затем, по желанию, вы можете закрыть его, чтобы они не нашли обратный путь.

Шаг 4. Подготовьте рецепт и установите ловушку.

Теперь, когда вы поняли принцип, снимите воронку из бутылки, чтобы можно было поместить приманку. Мухи очень любят разлагающиеся органические продукты. Например, чтобы отложить яйца, испорченное мясо – отличный способ привлечь их.

Для ловушки можете использовать слегка перезревшие фрукты, смесь воды и сахара 50/50, вода, смешанная с медом, фруктовый сок, кленовый сироп для более липкого раствора.

Шаг 5. Сделайте крышку для ловушки для мух.

Также можете сделать подвесную ловушку. Для этого вам нужно сделать два небольших отверстия на противоположных сторонах в верхней части бутылки. Убедитесь, что они прошли через обе части ловушки. Затем проденьте в отверстия кусок проволоки, завяжите концы, и ваша самодельная ловушка для мух готова.

Напомним, что наличие постельных клопов может обернуться настоящим кошмаром. Поэтому UAportal дал советы, как избежать этих проблем на дому.

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