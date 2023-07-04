Як перетворити пластикову пляшку на пастку для мух

Небажані гості, такі як мухи, можуть порушити ваш душевний спокій. Існує безпомилкове рішення, щоб позбутися цієї проблеми.

Звісно, у магазинах представлено безліч методі на будь-який гаманець. Проте ви можете використати пластикову пляшку та апельсини для пастки, повідомляє Sante Plus.

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Ідея полягає в тому, щоб використовувати пластикову пляшку з солодкою та привабливою рідиною, щоб туди залітали мухи. Вони почують приманку, полетять до пляшки, і вуаля, потрапивши всередину, не зможуть вибратися.

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Крок 1. Намітьте лінію, де будете різати.

Намалюйте лінію навколо пластикової пляшки з водою (1,5 літра) за допомогою перманентного маркера трохи нижче за конічну шийку.

Крок 2. Відріжте верхню частину пляшки.

Використовуйте гострий ніж із зазубреним краєм, щоб розрізати по лінії, намальованій на верхній частині пляшки. Бажано робити це на дошці, щоб не пошкодити кухонну стійку або поверхню столу.

Крок 3. Зробіть пастку для мух.

Зніміть кришку, переверніть пляшку вгору дном і вставте її в дно контейнера (як показано на фото).

Краще спочатку зняти ковпачок, інакше мухи не зможуть проникнути через отвір, який приведе до їхнього бенкету. Потім, за бажання, ви можете закрити його, щоб вони не знайшли дорогу назад.

Крок 4. Підготуйте рецепт та встановіть пастку.

Тепер, коли ви зрозуміли принцип, зніміть воронку з пляшки, щоб можна було помістити приманку. Мухи дуже люблять органічні продукти, що розкладаються. Наприклад, щоб відкласти яйця, зіпсоване м'ясо – чудовий спосіб залучити їх.

Для пастки можете використати фрукти, що злегка перезріли, суміш води і цукру 50/50, вода, змішана з медом, фруктовий сік, кленовий сироп для більш липкого розчину.

Крок 5. Зробіть кришку для пастки для мух.

Також можете зробити підвісну пастку. Для цього вам треба зробити два невеликі отвори на протилежних сторонах у верхній частині пляшки. Переконайтеся, що вони пройшли через обидві частини пастки. Потім просмикніть в отвори шматок дроту, зав'яжіть кінці, і ваша саморобна пастка для мух готова.

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