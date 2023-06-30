Три безпрограшні поради, як позбутися від клопів раз і назавжди

Наявність постільних клопів може обернутися справжнім кошмаром. Їх можна принести з вулиці, разом з багажем після відпочинку чи з речами.

Якщо ви виявите на своєму тілі укуси, схожі на укуси комарів, маленькі чорні крапки на простирадлах, пружинній коробці, матраці, стінах або підлозі або дрібні потоки крові, це має вас насторожити. Адже це свідчить про наявність цих шкідників вдома.

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Як пише SantePlus, клопи невеликого розміру (близько 5 мм), мають іржаво-коричневий колір і овальну форму. І якщо ви зіткнетеся віч-на-віч з цими комахами, не панікуйте. Експерти дали кілька простих кроків допоможуть усунути будь-яке вторгнення цих комах.

1. Гаряче прання – найефективніший засіб від постільних клопів. Клопів дуже важко знищити, оскільки самки відкладають білі яйця, з яких через 15 днів зазвичай виходять личинки. Вони розмножуються з величезною швидкістю та відрізняються великою тривалістю життя.

Тому найкраще використовувати для їх знищення високі температури пральної машини і пар сушарки. Так що при найменших ознаках зараження періть все зі свого ліжка, а саме: подушки, ковдри, ковдри, м'які іграшки та простирадла. Ви навіть можете використовувати пароочисник для штор та крісел. Гаряча пара може творити чудеса з погляду очищення та дезінсекції.

2. Генеральне прибирання ліжка та кімнати від клопів. Підтримання чистоти ваших простирадл необхідно для запобігання будь-якому новому зараженню. І це ще не все! Потрібно провести глибоке прибирання ліжка та кімнати. Для цього немає нічого кращого за пилосос на верхній і нижній частині матраца, а також в інших кутах ліжка. Не соромтеся провести пристроєм по килиму, каркасу ліжка та щілинам, якщо вони у вас є.

Цю операцію необхідно повторювати щодня для отримання добрих результатів. Коли ви закінчите, не забудьте закрити вакуумний пакет і одразу викиньте його за межі будинку. Після того, як ви ретельно приберетеся у своїй спальні, постільні клопи більше не будуть знаходити потенційних укриттів, щоб сховатися.

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3. Заморозка ваших речей також може бути рішенням. Ви коли-небудь замислювалися про те, щоб заморозити одяг, щоб позбавитися небажаних комах? Цей дивовижний трюк особливо підходить для делікатної білизни, зараженої клопами.

Замість використання гарячого прання, ви можете покласти ці дрібні деталі в пакет для заморожування, а потім покласти їх у морозильну камеру не менше ніж на 72 години при температурі -20°C. Як і висока температура, дуже низькі температури вбивають клопів, також їх яйця.

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