Как избавиться от комаров во время сна: простые советы

Во время сна комары привлекаются к вам, поскольку они чувствуют тепло тела, а также притягиваются к веществам, выделяемым телом во время сна. Ночные вылета комаров и их жужжание мешают нам спать. Чтобы предотвратить укусы комаров во время сна, рекомендуется принять следующие меры.

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Используйте репелленты от комаров. Нанесите репеллент на открытую кожу и одежду, обеспечив достаточное покрытие. Избегайте нанесения на порезы, раны или раздраженную кожу, а также в районе глаз и рта. Следуйте инструкциям по использованию и не наносите его на детские руки или детям до двух месяцев; Носите длинные брюки и рукава. Во время сна надевайте футболки с длинными рукавами и брюки, закрывающие руки и ноги, чтобы предотвратить укусы комаров; Используйте москитные сетки. Установите москитные сетки на окнах или кровать, чтобы удерживать комаров подальше во время сна; Выбирайте яркую одежду. Комары чаще привлекаются к темным цветам, поэтому носите более светлые оттенки одежды во время сна, чтобы уменьшить их привлекательность; Установите вентиляторы. Разместите вентиляторы в своей спальне, так как комары избегают мест с потоками воздуха, созданными вентиляторами.

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