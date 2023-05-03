Пластиковая бутылка и приманка: как сделать ловушку для комаров и мух

Весна и лето – пора активизации большого количества насекомых. Не всегда есть возможность поставить дома фумигатор, который может быть опасен для астматиков, людей с аллергией, детей и животных. Как бороться с насекомыми экологичным методом подскажет UaPortal.

Предлагаем вам сделать ловушку для насекомых из пластиковой бутылки. Для ее изготовления вам понадобится пластиковая бутылка, сладкая вода, мед или что-нибудь сладкое.

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Возьмите бутылку, срежьте верх. В оставшуюся часть налейте воду или положите приманку. Переверните срезанную горловину и плотно прижмите бутылку.

Поставьте ловушку в месте большого скопления насекомых. Они будут залетать туда, но обратно вылезть уже не смогут.

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