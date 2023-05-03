Пластикова пляшка та приманка: як зробити пастку для комарів та мух

Весна та літо – пора активізації великої кількості комах. Не завжди є змога поставити вдома фумігатор, який може бути небезпечним для астматиків, людей з алергією, дітей та тварин. Як боротись із комахами екологічним методом підкаже UaPortal.

Пропонуємо вам зробити пастку для комах з пластикової пляшки. Для її виготовлення вам знадобиться пластикова пляшка, солодка вода, мед, чи щось солодке.

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Візьміть пляшку, зріжте верх. У частину, яка залишилась налийте воду чи покладіть приманку. Переверніть зрізану горловину та щільно притисніть до пляшки.

Поставте пастку у місці великого скупчення комах. Вони залітатимуть туди, але назад вилізти вже не зможуть.

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