Три беспроигрышных совета, как избавиться от клопов раз и навсегда

Наличие постельных клопов может обернуться настоящим кошмаром. Их можно принести с улицы, вместе с багажом после отдыха или с вещами.

Если вы обнаружите на своем теле укусы, похожие на укусы комаров, маленькие черные точки на простынях, пружинной коробке, матрасе, стенах или полу или мелкие потоки крови, это должно вас насторожить. Это ведь свидетельствует о наличии этих вредителей дома.

Как защититься от укусов комаров на природе и дома: действенные советы

Как пишет SantePlus, клопы небольшого размера (около 5 мм), имеют ржаво-коричневый цвет и овальную форму. И если вы столкнетесь лицом к лицу с этими насекомыми, не паникуйте. Эксперты дали несколько простых шагов помогут устранить любое вторжение этих насекомых.

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1. Горячая стирка – самое эффективное средство от постельных клопов. Клопов очень трудно уничтожить, поскольку самки откладывают белые яйца, из которых через 15 дней обычно выходят личинки. Они размножаются с большой скоростью и отличаются большой продолжительностью жизни.

Поэтому лучше использовать для их уничтожения высокие температуры стиральной машины и пар сушилки. Так что при малейших признаках заражения стирайте все со своей кровати, а именно: подушки, одеяла, одеяла, мягкие игрушки и простыни. Вы даже можете использовать пароочиститель для штор и кресел. Горячая пара может творить чудеса с точки зрения очищения и дезинсекции.

2. Генеральная уборка кровати и комнаты от клопов. Поддержание чистоты ваших простыней необходимо для предотвращения любого нового заражения. И это еще не всё! Нужно провести глубокую уборку кровати и комнаты. Для этого нет ничего лучше пылесоса на верхней и нижней части матраса, а также в других углах кровати. Не стесняйтесь провести устройство по ковру, каркасу кровати и щелям, если они у вас есть.

Эту операцию необходимо повторять каждый день для получения хороших результатов. Когда вы закончите, не забудьте закрыть вакуумный пакет и выбросьте его сразу за пределы дома. После того как вы тщательно уберетесь в своей спальне, постельные клопы больше не будут находить потенциальных укрытий, чтобы скрыться.

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3. Заморозка ваших вещей может быть решением. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы заморозить одежду, чтобы избавиться от нежелательных насекомых? Этот удивительный трюк особенно подходит для деликатного белья, зараженного клопами.

Вместо использования горячей стирки, вы можете положить эти мелкие детали в замораживающий пакет, а затем положить их в морозильную камеру не менее чем на 72 часа при температуре -20°C. Как и высокая температура, очень низкие температуры убивают клопов, а также их яйца.

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