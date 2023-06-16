Как защититься от укусов комаров на природе и дома: действенные советы

Укусы комаров могут быть раздражающим и потенциально опасным неприятным фактором. Эти крошечные насекомые могут причинять дискомфорт и передавать такие заболевания, как малярия, лихорадка денге и вирус Зика. UAportal подготовил рекомендации, которые помогут уберечься от укусов насекомых.

Прежде всего, очень важно уменьшить количество мест размножения комаров вокруг вашего дома. Комары откладывают яйца в стоячей воде, поэтому устранение источника застойной воды является ключевым моментом. Опустошайте любые емкости, в которых скапливается вода, например, цветочные горшки, ведра и ванны для птиц.

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Регулярно чистите и обслуживайте плавательные бассейны и следите за тем, чтобы они должным образом хлорировались. Уменьшив количество мест размножения комаров, вы сможете значительно сократить их популяцию в вашем районе.

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Комаров привлекают темные цвета, поэтому выбирайте одежду светлых тонов, предпочтительно с длинными рукавами и брюками. Кроме того, обработайте одежду средством от насекомых или приобретите предварительно обработанную одежду с защитными свойствами. Эти меры создают физический барьер между вами и комарами, снижая вероятность укусов.

Использование репеллентов от насекомых – еще одна эффективная стратегия защиты от комаров. Ищите репелленты, содержащие DEET, пикаридин или масло лимонного эвкалипта, так как это наиболее эффективные ингредиенты. Нанесите репеллент на открытые участки кожи, следуя инструкциям на этикетке продукта.

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Не забывайте наносить средство повторно, особенно если вы потеете или долго находитесь на открытом воздухе. Избегайте нанесения репеллента на поврежденную или раздраженную кожу и держите его подальше от глаз и ротовой полости.

Комары наиболее активны на рассвете и в сумерках, поэтому рекомендуется ограничить пребывание на улице в это время. Если вам необходимо находиться на улице, используйте москитные сетки или экраны, чтобы создать физический барьер между вами и насекомыми.

Москитные сетки можно использовать над кроватями или местами отдыха, а сетки можно установить на окна и двери, чтобы комары не проникали в ваш дом.

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