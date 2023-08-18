Чотири ефективні способи, щоб видалити шерсть домашніх тварин з пральної машини

Пральна машина потрібна для догляду за білизною. Але якщо у вас є домашні тварини, ви можете зіткнутися з деякими незручностями, особливо коли ви виявите, що їхня шерсть прилипла до одягу, коли виймаєте його з машини.

Щоб виправити це, є просте та ефективне рішення, переконують експерти Sante Plus. Дізнайтеся, як уникнути несподіванок під час використання побутової техніки за допомогою кількох простих хитростей.

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1. Губка для посуду

Щоб видалити шерсть своїх тварин, що застрягла в барабані пральної машини, можна використовувати губку для миття посуду. Для цього перед увімкненням машини помістіть у барабан нову губку. Губка легко захопить всю шерсть ваших вихованців, і ви позбавитеся цієї незручності.

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2. Білий оцет

Білий оцет – універсальний натуральний продукт для домашнього догляду. Щоб видалити шерсть домашніх тварин із пральної машини, ви можете налити 120 мл білого оцту у відділення для кондиціонера під час прання. Оцтова кислота допомагає розплутати шерсть тварин, що застрягли в тканинах. Ваш одяг вийде з машини чистим.

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3. Кульки для сушіння

Кульки для сушіння призначені для ефективного сушіння білизни у сушарці. Але вони також корисні для видалення шерсті домашніх тварин. Просто помістіть їх у барабан вашої машини перед початком циклу сушіння.

4. Почистіть пральну машину

Щоб видалити шерсть ваших тварин у пральній машині, необхідно правильно обслуговувати прилад і, отже, добре чистити.

Якщо у вас є домашні тварини, регулярно чистьте пральну машину, виробивши звичку часто протирати барабан пральної машини. Регулярно очищайте та змінюйте фільтр пральної машини. Крім того, ви можете запустити звичайний порожній цикл прання, щоб ретельно очистити машину.

Нагадаємо, що одним з найскладніших місць для очищення на кухні є витяжка. Оскільки там збирається переважно жир, пил та інший бруд. Як це правильно зробити, читайте у нашому матеріалі.

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