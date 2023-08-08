Просто налийте стакан цього продукту в унітаз і весь вапняний наліт зникне

В унітазі накопичується багато вапняку, що робить його очищення більш тривалим та виснажливим. Але не варто турбуватися, якщо ви озброїтеся справді дієвими засобами.

Видання Sante Plus запропонувало ефективний інгредієнт для очищення – і це не білий оцет, і не харчова сода. Йдеться про популярний напій Coca-cola.

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Кола – напрочуд ефективний засіб для видалення накипу з унітазу. Напій містить лимонну кислоту, яка, як відомо, видаляє плями, а також вугільну та фосфорну кислоти, здатні розчиняти шари вапняного нальоту та мінеральні скупчення.

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Вилийте велику пляшку коли в унітаз і дайте засобу діяти на весь день. В ідеалі залишити його на ніч, а вранці почистити щіткою і змити в туалеті.

Цей газований напій також може використовуватися для обробки поверхонь, таких як крани, чайники або душові насадки.

Які ще ефективні засоби видалення вапняного нальоту в унітазі?

Є кілька інших методів проти стійких плям накипу в унітазі, які допоможуть вам усунути їх за кілька хвилин. Ось деякі з найбільш перевірених:

1. Лимон. Як і оцет, лимон поступово руйнує вапняні відкладення і вам не потрібно терти поверхню. Як і у випадку з колою, ефективність лимонного соку на вапняку також підтверджується складом лимонної кислоти. Таким чином, лимонна кислота з лимонного соку, залишена на шарі вапняку достатньо часу, може виявитися дуже ефективною, аж до відбілювання.

2. Наждаковий папір — це ручний спосіб, що не вимагає великих зусиль з вашого боку, оскільки його матеріал є досить абразивним, щоб ви могли очистити стіни.

По-перше, надягніть гумові рукавички, щоб дістатися місця, де зазвичай утворюється вапняний наліт. Потріть стійку пляму вапняного нальоту, поки вона повністю не зникне, потім змийте її в унітазі.

Нагадаємо, що одним з найскладніших місць для очищення на кухні є витяжка. Оскільки там збирається переважно жир, пил та інший бруд. Як це правильно зробити, читайте у нашому матеріалі.

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