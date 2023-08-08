Просто налейте стакан этого продукта в унитаз и весь известковый налет исчезнет

В унитазе накапливается много известняка, что делает его очищение более длительным и изнурительным. Но не стоит беспокоиться, если вы вооружитесь действительно действенными средствами.

Издание Sante Plus предложило эффективный ингредиент для очищения – и это не белый уксус и не пищевая сода. Речь идет о популярном напитке Coca-Cola.

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Кола – удивительно эффективное средство для удаления накипи из унитаза. Напиток содержит лимонную кислоту, которая, как известно, удаляет пятна, а также угольную и фосфорную кислоты, способные растворять слои известкового налета и минеральные скопления.

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Вылейте большую бутылку в унитаз и дайте средству действовать на весь день. В эталоне оставить его на ночь, а днем почистить щеткой и смыть в туалете.

Этот газированный напиток может использоваться также для обработки поверхностей, таких как краны, чайники или душевые насадки.

Какие еще эффективны способы удаления известкового налета в унитазе?

Есть несколько других методов против устойчивых пятен накипи в унитазе, которые помогут устранить их за несколько минут. Вот некоторые из самых проверенных:

1. Лимон. Как и уксус, лимон постепенно разрушает известковые отложения и вам не нужно тереть поверхность. Как и в случае с колой, эффективность лимонного сока на известняке также подтверждается составом лимонной кислоты. Таким образом, лимонная кислота из лимонного сока, оставленная на слое известняка достаточно времени, может оказаться очень эффективной вплоть до отбеливания.

2. Наждачная бумага — это ручной способ, не требующий больших усилий с вашей стороны, поскольку его материал достаточно абразивным, чтобы вы могли очистить стены.

Во-первых, наденьте резиновые перчатки, чтобы добраться до места, где обычно образуется известковый налет. Потрите стойкое пятно известкового налета, пока оно полностью не исчезнет, затем смойте его в унитазе.

Напомним, что одним из самых сложных мест для очищения на кухне является вытяжка. Поскольку там собирается преимущественно жир, пыль и прочая грязь. Как это правильно сделать читайте в нашем материале.

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