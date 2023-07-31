Возьмите шпатель, уксус и газеты: как почистить жирную и пыльную кухонную вытяжку

Одним из самых сложных мест для очищения на кухне является вытяжка. Поскольку там собирается преимущественно жир, пыль и прочая грязь.

Правильное очищение и техническое обслуживание необходимы для поддержания чистоты и функциональности вытяжки. Об этом предупреждает Sante Plus.

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Чистка вытяжки производится в несколько этапов. Для этого вам понадобится:

несколько старых тряпок или газет,

посудомоечная жидкость,

белый уксус,

универсальный пятновыводитель в виде порошка,

шпатель.

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1. Накройте всю поверхность печи газетой или старыми тряпками. Вы удалите много жира, копоти и грязи, и было бы досадно, если бы все это попало прямо на вашу плиту.

2. Снимите фильтр с вытяжки и отложите его в сторону. Возьмите пульверизатор и заполните его белым уксусом.

3. Распылить на внутреннюю поверхность вытяжки белый уксус. Не стесняйтесь наносить многое, для большей эффективности, особенно если вы обнаружите, что ваша вытяжка действительно жирная и запыленная. Оставьте примерно на час.

4. После этого времени белый уксус хорошо проникнет в жир и грязь. Отложения могли даже попасть на газету или тряпки, которые вы положили на плиту, чтобы защитить ее. В этом случае очистите область панели, чтобы продолжить работу максимально чисто. Не забудьте обновить печь.

5. Смешайте немного жидкости для мытья посуды с теплой водой. Используйте этот раствор для тщательного обезжиривания внутренней части вытяжки. Будьте внимательны к особо жирным или грязным участкам.

Если у вас есть другой распылитель, используйте его на этом этапе, чтобы вы могли распылить смесь воды и белого уксуса по всей нижней части вытяжки и в ее наименьших углах.

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6. Теперь протрите поверхность сухой тканью и дайте очищенной вытяжке высохнуть на воздухе. Затем оцените состояние чистоты вымытой поверхности и повторите обезжиривание средством для мытья посуды. При желании используйте шпатель, чтобы удалить стойкий жир и грязь.

7. Теперь перейдем к обслуживанию фильтра вашей вытяжки. Если этот фильтр сделан из нержавеющей стали, очистите его горячей водой и моющим средством. Вы также можете поместить его в посудомоечную машину на один или два цикла, в зависимости от того, насколько он грязный. Но сбрызгайте фильтр белым уксусом и выберите сильный цикл при температуре не менее 70°C.

Если вы используете одноразовые фильтры, лучше их также изменить.

8. Теперь вы можете перейти к чистке кухонной вытяжки. После того как все детали вернутся на место, очистите внешние вытяжки. Сначала смесью жидкости для мытья посуды и горячей воды, затем смесью воды и белого уксуса, чтобы все это блестело.

Если вытяжка из нержавеющей стали, возьмите салфетку из микрофибры и немного пчелиного воска. Делайте круговые движения по всему корпусу вытяжки. Он восстановит весь свой блеск всего за несколько минут!

Вытяжку нужно очищать примерно раз в два месяца. Если вы не можете вспомнить, когда последний раз тщательно чистили вытяжку, то очень эффективный совет. Включите вытяжку на полную мощность и положите на фильтр бумажное полотенце или салфетку. Если эта бумага выпадет, пора почистить вытяжку, так как она больше не работает.

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Напомним, что накопление влаги, плохая вентиляция, проблемы с инфильтрацией и другие факторы приводят к образованию плесени на стенах. Плесень необходимо устранять, чтобы не было проблем со здоровьем.

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