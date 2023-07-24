Нужны только перекись и лимон: как удалить плесень со стен и потолка

Удаление и уничтожение плесени дома должно быть главной задачей. Это ведь не только непривлекательно, но и вредит тем, кто там живет.

Издание Sante Plus предложило весьма экономичные способы избавиться от плесени. Для этого вам нужно только несколько натуральных ингредиентов.

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1. Перекись водорода для удаления плесени.

В пульверизатор налейте перекись водорода концентрации 3%, затем распылите на обрабатываемые участки и оставьте для воздействия на 10 минут. Затем потрите щеткой, чтобы удалить пятна плесени. Вытрите все влажным полотенцем. Если пятна плесени не исчезли, повторите процедуру еще раз.

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Этот антибактериальный, противовирусный и противогрибковый раствор, который можно найти в большинстве аптечек, поможет эффективно избавиться от плесени. Фактически, перекись водорода можно безопасно наносить на разные поверхности, включая кухонные столы, ванную комнату и туалет.

2. Лимонный сок для борьбы с плесенью.

Удалите сок из 3-5 лимонов в чашку и распылите его непосредственно на пострадавшую от плесени область. Оставьте на 5 минут, затем протрите поверхность влажным полотенцем. Если плесень не исчезла, можно нанести средство во второй раз, затем почистить зубной щеткой. Когда пятна исчезнут, просто тщательно промойте чистой водой.

Лимон – отличное натуральное дезинфицирующее средство. Высокая концентрация лимонной кислоты помогает удалить плесень, облегчая ее уничтожение.

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Напомним, что накопление влаги, плохая вентиляция, проблемы с инфильтрацией и другие факторы приводят к образованию плесени на стенах. Плесень необходимо устранять, чтобы не было проблем со здоровьем.

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