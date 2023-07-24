Потрібні тільки перекис та лимон: як видалити плісняву зі стін та стелі

Видалення та знищення плісняви у будинку має бути головним завданням. Адже це не тільки непривабливо, але й шкодить тим, хто там живе.

Видання Sante Plus запропонувало вельми економічні способи, щоб позбутися цвілі. Для цього вам треба тільки кілька натуральних інгредієнтів.

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1. Перекис водню для видалення плісняви.

У пульверизатор налийте перекис водню концентрації 3%, потім розпорошіть на ділянки, що обробляються, і залиште для впливу на 10 хвилин. Потім потріть щіткою, щоб видалити плями цвілі. Витріть все вологим рушником. Якщо плями плісняви не зникли, повторіть процедуру ще раз.

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Цей антибактеріальний, противірусний та протигрибковий розчин, який можна знайти в більшості аптечок, допоможе ефективно позбутися плісняви. Фактично, перекис водню можна безпечно наносити на різні поверхні, включно з кухонними столами, ванною кімнатою і туалетом.

2. Лимонний сік для боротьби з пліснявою.

Видаліть сік з 3-5 лимонів у чашку і розпорошіть його безпосередньо на область, що постраждала від плісняви. Залиште на 5 хвилин, потім протріть поверхню вологим рушником. Якщо пліснява не зникла, можна нанести засіб вдруге, потім почистити зубною щіткою. Коли плями зникнуть, просто ретельно промийте чистою водою.

Лимон – відмінний натуральний дезінфікуючий засіб. Висока концентрація лимонної кислоти допомагає видалити плісняву, полегшуючи її знищення.

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Нагадаємо, що накопичення вологи, погана вентиляція, проблеми з інфільтрацією та інші чинники призводять до утворення плісняви на стінах. Цвіль необхідно усувати, аби не було проблем зі здоров'ям.

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