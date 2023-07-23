Три способи, як вивести плісняву і пилових кліщів із книг

Книги збирають багато пилу і пошкоджуються, особливо якщо вони не зберігаються належним чином. Проте їм можна подарувати "друге дихання".

З часом у книгах жовтіють сторінки, їм псують комахи та пліснява. Але видання Sante Plus поділилось цікавими способами, як позбутися цієї проблеми.

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В одному епізоді культового серіалу "Друзі" показали кумедну сцену – Джої, наляканий книгою "Сяйво", поклав її в морозилку. Цей простий трюк може врятувати ваші книги, які збирають багато пилу.

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За словами продавця книг, опитаного сайтом Well & Good, старі книги слід зберігати у морозильній камері, а не на полицях бібліотеки. Це може бути незвичайним, але це перевірений метод.

Отже, як його застосувати? Якщо у вас справді пошкоджена книга, покладіть її в герметичний пакет і заморозьте на ніч. Насправді низькі температури позбавлять не тільки від шкідників, але і від цвілі, пилових кліщів, які зібралися на сторінках книги. Наступного дня, вийнявши її, зачекайте, перш ніж обережно відкрити пакети. Ви побачите, як книга знову "дихає".

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Існують інші способи вберегти вашу бібліотек. Отже, важливо розуміти, що уживані книги та ті, які ви тримаєте у підвалі, на складах або в гаражі, є найбільш схильними до залучення цвілі, грибків та бактерій. Якщо ви цінуєте ці дорогоцінні романи, необхідно періодично їх дезінфікувати. І є дуже прості методи:

Спочатку необхідно протерти книгу чистою серветкою з мікрофібри, яка відштовхує пил. Потім покладіть книгу в пакет, посипте харчовою содою та кількома краплями ефірної олії чайного дерева. Через 10 днів потрібно все добре струсити і зняти книгу. Використовуючи щітку, видаліть залишки харчової соди. Ось і все, ваша книга має бути повністю очищена від бруду або плісняви.

Позбутися небажаних комах, які псують ваші книги, можна завдяки ефірним оліям, таким як лемонграс, м'ята чи лаванда. Вже відомо, що ці рослини природно відлякують всі види шкідливих комах.

Зауважимо, що після встановлення на місце не забувайте час від часу протирати книги чистою тканиною з мікрофібри.

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Ще однією проблемою є намокання книг. Проте не варто засмучуватися, адже й мокрі книги можна легко врятувати.

По-перше, одразу поставте книгу в сухе місце. Промокніть обкладинку книги та сторінки насухо паперовими рушниками, поклавши книгу на стійку поверхню. Але, перш за все, не протирайте їх, тому що волокна настільки м'які та тендітні, що вони можуть порватись миттєво. Потім поставте книгу вертикально з розкладеними сторінками і дайте їй висохнути повітря протягом кількох днів. В ідеалі, тримайте книгу в добре освітленому та провітрюваному приміщенні. Це також запобігає утворенню плісняви на палітурці та на сторінках.

Нагадаємо, що накопичення вологи, погана вентиляція, проблеми з інфільтрацією та інші чинники призводять до утворення плісняви на стінах. Цвіль необхідно усувати, аби не було проблем зі здоров'ям.

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