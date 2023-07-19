Чотири способи, щоб почистити силіконові форми, не пошкодивши їх

Силіконова форма є практично на кожній кухні. Саме завдяки цьому пристосуванню для випічки апетитної форми набувають найсмачніші торти, капкейки та кекси.

Однак використання силіконового приладдя вимагає особливого догляду. Ви завжди можете скористатися простим геніальним трюком, щоб очистити його. Про це повідомляє Sante Plus.

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Оновлення силіконових форм може стати справжнім пекло після кожної випічки. Найпоширеніший спосіб – помістити їх у посудомийну машину. Однак, якщо у вас немає цього пристрою, все ж таки можна домогтися цього без особливих зусиль, протестувавши цей маловідомий, але ефективний метод.

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Покладіть силіконову форму в пральну машину. Щоб позбавитися залишків на силіконових формах, помістіть їх у пральну машину із завантаженням рушників, а потім запустіть цикл прання. Однак мають бути дотримані певні умови. Режим віджиму пральної машини має бути встановлений на мінімальну швидкість, а температура повинна бути високою, щоб легко видаляти залишки жиру. Однак, щоб витримувати високу температуру машини, силіконова форма має бути гарної якості.

Силіконові форми слід мити після кожного використання. Незважаючи на м'якість, їх важко чистити. Однак доступні на кухні засоби можна використовувати для гарного збирання вручну.

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Використовуйте харчову соду для миття силіконової форми. Харчова сода ідеально підходить для очищення та видалення бруду з деяких силіконових предметів та матеріалів. Він буде дуже ефективний проти харчових плісняв. У тазик із гарячою водою насипте склянку харчової соди. Дайте вашій цвілі просочитися щонайменше години, як добре промити її гарячою водою. Щоб видалити всі жирні плями, ви можете використовувати рідину для миття посуду та м'яку губку.

З усім тим, рекомендується очищати силіконові форми незабаром після використання.

Видаліть плями на силіконовій формі білим оцтом. Ідеально підходить для видалення слідів опіків на силіконовій формі, білий оцет. Відмінний очисник, просто залийте у форму оцет та гарячу воду. Залишіть на годину, потім очистіть губкою з рідиною для миття посуду та змийте гарячою водою.

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Промийте силіконові форми сіллю та окропом.Сіль – дуже корисний інгредієнт для видалення жиру з кухонного начиння. Щоб правильно очистити та знежирити силіконову форму, прокип'ятіть її в каструлі із підсоленою водою. Ви помітите, що жир, який затримується на внутрішніх стінках, поступово розчиняється.

Також не рекомендується використовувати абразивні губки для чищення силіконової форми. Це може залишити мікроцарапини та пошкодити матеріал.

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