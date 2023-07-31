Чтобы жареным не пахло: эти натуральные ингредиенты помогут от распространенной проблемы на кухне

Существуют различные естественные методы, которые позволяют быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Вам понадобится всего несколько ингредиентов, которые наверняка уже есть у вас дома. Советами поделилось издание Sante Plus.

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Чтобы быстро очистить кухню и наполнить ее нежным ароматом свежести, следуйте этим небольшим естественным советам, которые изменят вашу жизнь.

Необходимые ингредиенты:

сковорода небольшого или среднего размера (можно использовать кастрюлю),

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вода,

2 чайные ложки пищевой соды,

свежий лимон,

маленькая бутылочка эфирного масла с ароматом по вашему выбору

После того, как вы собрали все необходимые ингредиенты, пора начать работу над этим высокоэффективным методом ароматизации вашей кухни. Это займет у вас всего несколько минут.

1. Возьмите сковороду или кастрюлю и налейте в нее примерно 2 стакана воды или достаточно заполните ее на 1/3.

2. Выжмите сок из свежего лимона. Затем добавьте 2 чайные ложки пищевой соды и примерно 8-9 капель эфирного масла. Выбирайте тот аромат, который вам больше нравится. При этом ароматы на основе лаванды, цитрусовых или мяты наиболее подходят для кухни.

3. После добавления всех ингредиентов доведите смесь до кипения и подождите около 15-20 минут. Запах сковороды или кастрюли сразу распространится по всей комнате.

Эффективность пищевой соды также имеет фундаментальное значение, потому что, если другие ингредиенты используются для ароматизации вашей кухни, этот дезодорирующий белый порошок испарится и устранит все неприятные запахи, которые заполоняют помещение.

Помните! Ставя кастрюлю на плиту, держите ее в недоступном для детей месте и вдали от воспламеняющихся предметов или веществ.

Вышеупомянутый метод действителен для любого типа запаха, который может распространяться на кухне. Но если вы ищете еще более конкретное средство, чтобы избавиться от запаха жареного, то у нас для вас кое-что есть. И лучший способ избавиться от всех этих неприятных запахов – не что иное, как использование белого уксуса. Это идеальный ингредиент для поглощения неназойливых запахов, таких как стойкий запах жареного или горелого. Вот тот, который вам нужен.

Белый уксус. После использования жарочной плиты возьмите стакан белого уксуса и поставьте его на ночь в середину плиты. Он поглотит запах, и с утра вы с удивлением обнаружите, что неприятные запахи исчезли. Очистите варочную панель смесью теплой воды и белого уксуса мягкой губкой. При желании можно также отполировать варочную поверхность.

Еще один совет: белый уксус, прокипяченный в кастрюле, благодаря своим парам также устраняет стойкие запахи.

Апельсин и корица. Еще одно эффективное средство от жареного запаха: мощная комбинация апельсина и корицы. Смесь цитрусовых и сладких специй наполнит кухню отличным ароматным ароматом.

Для этого наполните кастрюлю треть воды и доведите ее до кипения, прежде чем добавить апельсиновую цедру и щепотку молотой корицы. Для испарения смеси требуется всего 15-20 минут кипячения. Вырабатываемый пар будет очень ароматным, его запах будет одновременно сладким и интенсивным, который прекрасно перекроет неприятный запах жарки. Для еще большей интенсивности вы можете добавить несколько гвоздик в кастрюлю или кастрюлю, это полностью скроет любые неприятные запахи.

Напомним, что одним из самых сложных мест для очищения на кухне является вытяжка. Поскольку там собирается преимущественно жир, пыль и прочая грязь. Как это правильно сделать читайте в нашем материале.

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