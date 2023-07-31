Щоб смаженим не пахло: ці натуральні інгредієнти допоможуть від поширеної проблеми на кухні

Існують різні природні методи, які дозволяють швидко, ефективно та з мінімальною кількістю продуктів ароматизувати вашу кухню після смаження чи приготування їжі. Адже ці стійці запахи можуть затримуватися на тривалий час.

Вам знадобиться лише кілька інгредієнтів, які, напевно, вже є у вас вдома. Порадами поділилось видання Sante Plus.

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Щоб швидко очистити кухню і наповнити її ніжним ароматом свіжості, дотримуйтесь цих невеликих природних порад, які змінять ваше життя.

Необхідні інгредієнти:

сковорідка невеликого або середнього розміру (можна використовувати каструлю),

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вода,

2 чайні ложки харчової соди,

свіжий лимон,

маленька пляшечка ефірної олії з ароматом на ваш вибір

Після того, як ви зібрали всі необхідні інгредієнти, настав час розпочати роботу над цим високоефективним методом ароматизації вашої кухні. Це займе у вас лише кілька хвилин.

1. Візьміть сковороду або каструлю і налийте в неї приблизно 2 склянки води або достатньо заповнити її на 1/3.

2. Вижміть сік зі свіжого лимона. Потім додайте 2 чайні ложки харчової соди і приблизно 8-9 крапель ефірної олії. Вибирайте той аромат, який вам найбільше подобається. При цьому аромати на основі лаванди, цитрусових або м'яти найбільше підходять для кухні.

3. Після того, як ви додали всі інгредієнти, доведіть суміш до кипіння та зачекайте близько 15-20 хвилин. Запах сковороди або каструлі одразу пошириться по всій кімнаті.

Ефективність харчової соди також має фундаментальне значення, тому що, якщо інші інгредієнти використовуються для ароматизації вашої кухні, цей білий порошок, що дезодорує, випарується і усуне всі неприємні запахи, які заполонюють приміщення.

Пам'ятайте! Ставлячи каструлю на плиту, тримайте її в недоступному для дітей місці і далеко від займистих предметів або речовин.

Вищезгаданий метод є дійсним для будь-якого типу запаху, який може поширюватися на кухні. Але якщо ви шукаєте ще конкретніший засіб, щоб позбутися запаху смаженого, то у нас для вас дещо є. І найкращий спосіб позбавитися всіх цих неприємних запахів – не що інше, як використання білого оцту. Це ідеальний інгредієнт для поглинання ненав'язливих запахів, таких як стійкий запах смаженого або горілого. Ось той, який вам потрібний.

Білий оцет. Після використання плити для смаження візьміть склянку білого оцту і поставте її на ніч у середину плити. Він поглине запах, і зранку ви з подивом виявите, що неприємні запахи зникли. Очистіть варильну панель сумішшю теплої води та білого оцту за допомогою м'якої губки. За бажання можна також відполірувати варильну поверхню.

Ще одна порада: білий оцет, прокип'ячений у каструлі, завдяки своїм парам також усуває стійкі запахи.

Апельсин і кориця. Ще один ефективний засіб від запаху смаженого: потужна комбінація апельсина та кориці. Суміш цитрусових та солодких спецій наповнить кухню чудовим ароматним ароматом.

Для цього наповніть каструлю на третину води і доведіть її до кипіння, перш ніж додати апельсинову цедру та щіпку меленої кориці. Для випаровування суміші потрібно всього 15-20 хвилин кип'ятіння. Пар, що виробляється, буде дуже ароматним, його запах буде одночасно солодким і інтенсивним, який чудово перекриє неприємний запах смаження. Для ще більшої інтенсивності ви можете додати кілька гвоздик до каструлі або каструлі, це повністю приховає будь-які неприємні запахи.

Нагадаємо, що одним з найскладніших місць для очищення на кухні є витяжка. Оскільки там збирається переважно жир, пил та інший бруд. Як це правильно зробити, читайте у нашому матеріалі.

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