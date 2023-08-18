Навіщо у воду додавати сіль при митті підлоги: корисний лайфхак

Для отримання дійсно чистої підлоги лише води буває недостатньо. Тому часто господині використовують різні хімічні розчини для обробки поверхні підлоги від мікробів та створення приємного аромату.

UAportal рекомендує вам спробувати альтернативу хімічним засобам при митті підлоги. Радимо додати у воду сіль, це буде не лише бюджетний мийний засіб, але й натуральним. Найбільша перевага солі полягає в її безпечності. Особливо це важливо, якщо у вашому домі є діти або домашні улюбленці.

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Вартість солі доступна для кожного господаря, а застосування її у прибиранні може призвести до дивовижних результатів. Достатньо додати 1-2 столові ложки солі до відра з водою. Що можна зробити за допомогою солі під час прибирання:

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Відмити старі плями: солевий розчин допомагає видалити плями, які вже встигли засохнути і стали важкодоступними. Повернути блиск: після обробки поверхні сіллю ви помітите, як підлога повертає свій природний блиск. Енергетична гармонія: сіль може допомогти змінити енергетику приміщення, позбавивши його від негативних впливів.

Нагадаємо, часто підлога страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак не варто відразу витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість побутових хімічних засобів можна скористатися природним очисником для підлоги, зокрема лимоном.

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