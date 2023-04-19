Что делать, чтобы значительно сэкономить время на мытье посуды: советы профессиональных поваров

Мытье посуды может занять много времени, которое можно использовать для более приятных занятий. Однако, следуя простым советам, можно значительно снизить время, проведенное у раковины.

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Главным советом является то, что посуду следует мыть сразу, особенно если вы работаете на маленькой кухне в "две руки". Используйте время эффективно. Например, начинайте мыть посуду, которая уже накопилась, когда ждете, пока закипит вода, или сразу после того, как перемешали пищу на сковороде.

Следует избегать заполнения раковины грязной посудой. Если всю посуду собрать в раковине, это может вымазать ту, которая не требует отмывания жира, а также сделает процесс мойки тяжелым из-за маленького свободного пространства. Лучше оставить часть грязной посуды на подкладке у раковины и мыть ее частями.

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С горы грязной посуды, собравшейся в раковине, всегда можно найти ту, которая не требует особого внимания. Это могут быть мерные ложки, стаканы или тарелки, в которых вы смешивали сухие ингредиенты. Сначала лучше промыть именно такую посуду, чтобы освободить раковину. Затем можно вымыть пару тарелок, кастрюлю или сковороду, и вся посуда будет помыта без больших затрат времени.

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