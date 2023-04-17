Легкий супчик на 'после праздников': простой рецепт восстанавливающего блюда

После пасхальных праздников следует устроиться себе разгрузочный день. Даже не себе, а для своего организма, тем более если до Пасхи вы держали суровый пост, а на Пасху хорошо разговлялись.

Предлагаем вам приготовить суп на курином бульоне, в который добавляют рис и лимон. Выходит диетическое блюдо, которое очень быстро приготовить.

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Какие продукты нужны:

Куриные окорочка, крылья или филе – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Сельдерей (корень) – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Рис – 1/2 стакана

Петрушка и укроп – по 3-4 веточки.

Соль и молотый черный перец по 1/4 чайной ложки.

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Как готовить

Из любых частей курицы сварите бульон, чтобы у вас получилось два литра жидкости. Процедите бульон в кастрюлю, мясо выложите в тарелку, чтобы остыло. Добавьте в бульон покрытые крупными кусками морковь, лук, корень сельдерея и варите их под крышкой 35-50 мин. Когда овощи станут мягкими, достаньте их на отдельную тарелку, а в бульон вкиньте рис и варите 10 минут под крышкой. Отваренные овощи перебейте блендером и бросьте в рис. Туда же добавьте отварное куриное мясо, которое нужно измельчить на кусочки. Из лимона выжмите сок, петрушку и укроп помойте, обсушите и покрошите мелко. Сок лимона и зелень добавьте в суп, посолите и поперчите и проварите еще 1-2 минуты.

Приятного аппетита!

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