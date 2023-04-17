Легенький супчик на 'після свят': простий рецепт відновлюючої страви

Після великодніх свят варто влаштуватися собі розвантажувальний день. Навіть не собі, а для свого організму, тим більше якщо до Пасхи ви тримали суворий піст, а на Великдень гарно розговлялися.

Пропонуємо вам приготувати суп на курячому бульйоні, в який додають рис та лимон. Виходить дієтичне блюдо, яке дуже швидко приготувати.

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Які продукти потрібні:

Курячі стегенця, крила або філе – 2 шт.

Морква – 2 шт.

Цибуля – 2 шт.

Селера (корінь) – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Рис – 1/2 склянки

Петрушка та кріп – по 3-4 гілочки.

Сіль та мелений чорний перець по ¼ чайної ложки.

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Як готувати

З будь-яких частин курки зваріть бульйон, щоб у вас вийшло два літри рідини. Процідіть бульйон у каструлю, м'ясо викладіть у тарілку, щоб охололо. Додайте в бульйон покришені великими шматками моркву, цибулю, корінь селери та варіть їх під кришкою 35-50 хв. Коли овочі стануть м'якими, дістаньте їх на окрему тарілку, а до бульйону вкиньте рис й варіть 10 хвилин під кришкою. Відварені овочі перебийте блендером та киньте до рису. Туди ж додайте відварене куряче м'ясо, яке треба подрібнити на шматочки. З лимона вичавіть сік, петрушку та кріп помийте, обсушіть та покришіть дрібно. Сік лимона та зелень додайте в суп, посоліть та поперчіть його й проваріть ще 1-2 хвилини.

Смачного!

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