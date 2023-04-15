Весняний салат до Великодня з яйцями та зеленню: простий рецепт

Весна – пора легкості та свіжості. І в їжі так само – нам хочеться легких овочевих салатів та супів.

UaPortal пропонує вам приготувати легкий, але поживний салат з яйцями та зеленою за рецептом Євгенія Клопотенка.

Кілька корисних порад:

Перед вживанням першу весняну зелень треба замочити у воді на півгодини. До салату найкраще пасуватиме кілька видів зелені – це зробить смак більш насиченим.Можете приготувати до салату небанальний соус – змішайте трошки лимонного соку, соєвий соус та французьку гірчицю.

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Інгредієнти:

– 2 яйця

– 1 пучок зеленої цибулі

– кілька гілочок кропу

– 3 невеликі картоплини

– 2 ст. л. соняшникової олії

– сіль та перець до смаку

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Відваріть картоплю у мундирах до готовності. (25 хв після закипання). Яйця зваріть вкруту (10 хв). Дайте картоплі та яйцям охолонути.

Почистіть яйця та наріжте на 4 частини, а картоплю – на 6 частин. Дрібно наріжте цибулю та кріп.

Змішайте всі складові салату, полийте олією та посоліть за смаком. Перемішайте.

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