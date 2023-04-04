Весняний салат "Табуле" з кускусом: покроковий рецепт приготування
Якщо вам хочеться навесні легкої та корисної страви, спробуйте приготувати ароматний салат з кускусом. Ця страва підійде як до обіду, так і для вечері.
Авторка кулінарного блогу Kate&Nora пропонує готувати цей салат до страв з рибою та м‘ясом. Вона поділилася "швидким" рецептом страви.
Які продукти підготувати:
- Кускус – 2 склянки.
- Свіжий огірок – 2 шт.
- Помідор – 3 шт. (можна взяти 7-8 чері).
- Кінза – пучок
- М'ята – одна гілочка
- Лимон – половина
- Сіль – щіпка
- Консервовані оливи – 10-15 штучок.
- За бажанням можна додати редьку.
Читайте також: Корисний сніданок на кожен день – омлет з черемшею та томатами
Як готувати:
- Кускус висипати в миску та залити окропом на 10 хв.
- Овочі та зелень помийте й обсушіть.
- Огірки та помідори поріжте квадратиками, зелень дрібно покришіть.
- До кускусу додайте зелень та овочі, заправте лимонним соком, присоліть, а зверху прикрасьте оливками.
Пропонуємо добірку весняних салатів - прості рецепти вітамінних страв.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!