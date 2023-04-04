Весенний салат "Табуле" с кускусом: пошаговый рецепт
Если вам хочется весной легкого и полезного блюда, попробуйте приготовить ароматный салат с кускусом. Это блюдо подойдет как к обеду, так и к ужину.
Автор кулинарного блога Kate&Nora предлагает готовить этот салат к блюдам с рыбой и мясом. Она поделилась "быстрым" рецептом блюда.
Какие продукты подготовить:
- Кускус – 2 стакана.
- Свежий огурец – 2 шт.
- Помидор – 3 шт. (можно взять 7-8 черри).
- Кинза – пучок
- Мята – одна веточка
- Лимон – половина
- Соль – щепотка
- Консервированные масла – 10-15 штучек.
- По желанию можно добавить редьку.
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Как готовить:
- Кускус высыпать в миску и залить крутым кипятком на 10 мин.
- Овощи и зелень промойте и обсушите.
- Огурцы и помидоры порежьте квадратиками, зелень мелко покрошите.
- К кускусу добавьте зелень и овощи, заправьте лимонным соком, посолите, а сверху украсьте оливками.
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