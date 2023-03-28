Полезный завтрак: омлет с черемшей и томатами
Чтобы каждое утро не возиться, чем завтракать, обратите внимание на простой рецепт сытного и полезного омлета, начинкой к которому может быть что угодно. Тем не менее, предлагаем все же обратить внимание на черемшу и томаты, сочетание которых в блюде очень удачно, что касается вкуса.
Черемша прекрасно дополняет сливочный и нежный вкус омлета, а томаты придают блюду мягкость и хороший оттенок.
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Какие продукты нужны:
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 2 ст.л.
- Томаты – 1 шт.
- Черемша – 100 г
- Соль и молотый черный перец – по щепотке.
- Масло – столовая ложка для жарки.
Как готовить:
- Помойте, обсушите и порежьте черемшу и томаты.
- Яйца взбейте со сметаной, посолите, поперчите.
- Сковороду с высокими бортиками поставьте нагреться на средний огонь, влейте масло.
- Когда сковорода прогреется, всыпьте в нее измельченные томаты, накройте крышкой, чтобы они пропарились.
- Затем снимите крышку со сковороды и влейте размешанные со сметаной яйца. Сверху посыпьте черемшей.
- Снова накройте крышкой. Пожарьте омлет 5 мин, снимите крышку и переверните на другую сторону, чтобы он тоже прожарился.
Приятного аппетита!
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