Полезный завтрак: омлет с черемшей и томатами

Чтобы каждое утро не возиться, чем завтракать, обратите внимание на простой рецепт сытного и полезного омлета, начинкой к которому может быть что угодно. Тем не менее, предлагаем все же обратить внимание на черемшу и томаты, сочетание которых в блюде очень удачно, что касается вкуса.

Черемша прекрасно дополняет сливочный и нежный вкус омлета, а томаты придают блюду мягкость и хороший оттенок.

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Какие продукты нужны:

Яйца – 3 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Томаты – 1 шт.

Черемша – 100 г

Соль и молотый черный перец – по щепотке.

Масло – столовая ложка для жарки.

Как готовить:

Помойте, обсушите и порежьте черемшу и томаты. Яйца взбейте со сметаной, посолите, поперчите. Сковороду с высокими бортиками поставьте нагреться на средний огонь, влейте масло. Когда сковорода прогреется, всыпьте в нее измельченные томаты, накройте крышкой, чтобы они пропарились. Затем снимите крышку со сковороды и влейте размешанные со сметаной яйца. Сверху посыпьте черемшей. Снова накройте крышкой. Пожарьте омлет 5 мин, снимите крышку и переверните на другую сторону, чтобы он тоже прожарился.

Приятного аппетита!

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