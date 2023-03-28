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Полезный завтрак: омлет с черемшей и томатами

Былим Елена

Полезный завтрак: омлет с черемшей и томатами

Чтобы каждое утро не возиться, чем завтракать, обратите внимание на простой рецепт сытного и полезного омлета, начинкой к которому может быть что угодно. Тем не менее, предлагаем все же обратить внимание на черемшу и томаты, сочетание которых в блюде очень удачно, что касается вкуса.

Черемша прекрасно дополняет сливочный и нежный вкус омлета, а томаты придают блюду мягкость и хороший оттенок.

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Какие продукты нужны:

  • Яйца – 3 шт.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Томаты – 1 шт.
  • Черемша – 100 г
  • Соль и молотый черный перец – по щепотке.
  • Масло – столовая ложка для жарки.

Как готовить:

  1. Помойте, обсушите и порежьте черемшу и томаты.
  2. Яйца взбейте со сметаной, посолите, поперчите.
  3. Сковороду с высокими бортиками поставьте нагреться на средний огонь, влейте масло.
  4. Когда сковорода прогреется, всыпьте в нее измельченные томаты, накройте крышкой, чтобы они пропарились.
  5. Затем снимите крышку со сковороды и влейте размешанные со сметаной яйца. Сверху посыпьте черемшей.
  6. Снова накройте крышкой. Пожарьте омлет 5 мин, снимите крышку и переверните на другую сторону, чтобы он тоже прожарился.

Приятного аппетита!

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