Корисний сніданок на кожен день: омлет з черемшею та томатами

Аби щоранку не морочитися, чим снідати, зверніть увагу на простий рецепт ситного й корисного омлету, начинкою до якого може бути що завгодно. Проте, пропонуємо все ж звернути увагу на черемшу та томати, поєднання яких у страві є дуже вдалим, що стосується смаку.

Черемша чудово доповнює вершковий та ніжний смак омлету, а томати додають страві м'якості й гарного відтінку.

Читайте також: Які продукти не можна поєднувати: 7 шкідливих звичок

Які продукти потрібні:

Яйця – 3 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Томати – 1 шт.

Черемша – 100 г

Сіль та мелений чорний перець – по щіпці.

Олія – столова ложка для смаження.

Як готувати:

Помийте, обсушіть й поріжте черемшу та томати. Яйця збийте зі сметаною, посоліть, поперчіть. Сковорідку з високими бортиками поставте грітися на середній вогонь, влийте олію. Коли сковорідка прогріється, всипте у неї подрібнені томати, накрийте кришкою, аби вони пропарилися. Потім зніміть кришку зі сковороди й влийте розмішані яйця зі сметаною. Зверху посипте черемшею. Знову накрийте кришкою. Посмажте омлет 5 хв, зніміть кришку й переверніть на інший бік, аби він теж просмажився.

Смачного!

А тут ви знайдете кілька рецептів весняних салатів з редискою.

Відео дня

Раніше ми писали про те, як приготувати весняний салат з черемші.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!