Як приготувати рулет зі свинини до великоднього столу

Господині вже ретельно продумують рецепти страв до великоднього столу. Пропонуємо вам приготувати м’ясний рулет, який безперечно стане окрасою святкового столу та порадує вас і ваших гостей.

М'ясний рулет із грибною начинкою

Для приготування вам знадобиться:

– 700 г м'ясного фаршу (свинина, яловичина),

– 300 г печериць,

– 1 цибулина,

– 1 яйце,

– 2 скибочки білого хліба,

– 2 зубки часнику,

– 2 ст. ложки вершкового масла,

– 2 ст. ложки олії,

– 3 ст. ложки панірувальних сухарів,

– мелений коріандр за смаком,

– чорний мелений перець за смаком,

– сіль за смаком.

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Спосіб приготування:

Дрібно наріжте цибулю та гриби. Підсмажте цибулю, потім шампіньйони до випаровування рідини (15 хв.). Хлібну м’якоть замочіть у воді на 10 хвилин. Відіжміть. Часник пропустіть через часникодавку. У м'ясний фарш додайте яйце, розмочений хліб, часник, спеції, сіль і вимісіть до однорідності. На столі розстеліть харчову плівку в 2-3 шари, присипте її панірувальними сухарями. Викладіть на плівку фарш, втрамбуйте його руками, зверху покладіть начинку і кілька шматочків вершкового масла. Згорніть рулет і защипніть його краї. Застеліть папером деко змастіть його маслом та присипте сухарями. Акуратно перенесіть на нього рулет і укладіть швом донизу.

9.Відправте м'ясний рулет у розігріту до 200°С духовку і випікайте 1 годину.

10. Рулет поріжте на порційні шматочки і подавайте.

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