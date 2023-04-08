Как приготовить рулет из свинины к пасхальному столу

Хозяйки уже тщательно продумывают рецепты блюд к пасхальному столу. Предлагаем вам приготовить мясной рулет, который, безусловно, станет украшением праздничного стола и порадует вас и ваших гостей.

Мясной рулет с грибной начинкой

Для приготовления вам понадобится:

– 700 г мясного фарша (свинина, говядина),

– 300 г шампиньонов,

– 1 луковица,

– 1 яйцо,

– 2 ломтика белого хлеба,

– 2 зубка чеснока,

– 2 ст. ложки сливочного масла,

– 2 ст. ложки масла,

– 3 ст. ложки панировочных сухарей,

– молотый кориандр по вкусу,

– черный молотый перец по вкусу,

– соль по вкусу.

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Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук и грибы. Поджарьте лук, затем шампиньоны до испарения жидкости (15 мин.). Хлебную мякоть замочите в воде на 10 минут. Отожмите. Чеснок пропустите через чеснокодавку. В мясной фарш добавьте яйцо, размоченный хлеб, чеснок, специи, соль и вымешайте до однородности. На столе расстелите пищевую пленку в 2-3 слоя, присыпьте ее панировочными сухарями. Выложите на пленку фарш, утрамбуйте его руками, сверху уложите начинку и несколько кусочков сливочного масла. Сверните рулет и защипните его края. Застелите бумагой противень смажьте его маслом и присыпьте сухарями. Аккуратно перенесите на него рулет и уложите швом вниз.

9. Отправьте мясной рулет в разогретую до 200°С духовку и выпекайте 1 час.

10. Рулет порежьте на порционные кусочки и подавайте.

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