Как приготовить рулет из свинины к пасхальному столу
Хозяйки уже тщательно продумывают рецепты блюд к пасхальному столу. Предлагаем вам приготовить мясной рулет, который, безусловно, станет украшением праздничного стола и порадует вас и ваших гостей.
Мясной рулет с грибной начинкой
Для приготовления вам понадобится:
– 700 г мясного фарша (свинина, говядина),
– 300 г шампиньонов,
– 1 луковица,
– 1 яйцо,
– 2 ломтика белого хлеба,
– 2 зубка чеснока,
– 2 ст. ложки сливочного масла,
– 2 ст. ложки масла,
– 3 ст. ложки панировочных сухарей,
– молотый кориандр по вкусу,
– черный молотый перец по вкусу,
– соль по вкусу.
Читайте также: Весенний салат "Табуле": рецепт.
Способ приготовления:
- Мелко нарежьте лук и грибы. Поджарьте лук, затем шампиньоны до испарения жидкости (15 мин.).
- Хлебную мякоть замочите в воде на 10 минут. Отожмите.
- Чеснок пропустите через чеснокодавку.
- В мясной фарш добавьте яйцо, размоченный хлеб, чеснок, специи, соль и вымешайте до однородности.
- На столе расстелите пищевую пленку в 2-3 слоя, присыпьте ее панировочными сухарями.
- Выложите на пленку фарш, утрамбуйте его руками, сверху уложите начинку и несколько кусочков сливочного масла.
- Сверните рулет и защипните его края.
- Застелите бумагой противень смажьте его маслом и присыпьте сухарями. Аккуратно перенесите на него рулет и уложите швом вниз.
9. Отправьте мясной рулет в разогретую до 200°С духовку и выпекайте 1 час.
10. Рулет порежьте на порционные кусочки и подавайте.
Напомним, UaPortal уже писал о том, как приготовить омлет с черемшей и томатами.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !