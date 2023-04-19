Що робити, щоб значно зекономити час на митті посуду: поради професійних кухарів

Миття посуду може займати багато часу, який можна використати для більш приємних занять. Проте, дотримуючись простих порад, можна значно зменшити час, проведений біля раковини.

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Головною порадою є те, що посуд варто мити одразу, особливо, якщо ви працюєте на маленькій кухні в "дві руки". Використовуйте час ефективно. Наприклад, починайте мити посуд, що вже накопичився, коли чекаєте, поки закипить вода, або одразу після того, як перемішали їжу на пательні.

Варто уникати заповнення раковини брудним посудом. Якщо весь посуд зібрати в раковині, це може вимазати той, який не потребує відмивання жиру, а також зробить процес миття важким через маленький вільний простір. Краще залишити частину брудного посуду на підкладці біля раковини та мити його частинами.

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З гори брудного посуду, що зібрався в раковині, завжди можна знайти той, який не потребує особливого уваги. Це можуть бути мірні ложки, склянки або тарілки, в яких ви змішували сухі інгредієнти. Спочатку краще промити саме такий посуд, щоб звільнити раковину. Потім можна вимити пару тарілок, каструлю або сковороду, і весь посуд буде помитий без великої затрати часу.

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