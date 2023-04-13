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Здивуєте всіх: Як приготувати мариновані яйця всього за 1 добу

Ігор Романько

Як швидко замаринувати яйця

Мариновані яйця – це відмінна закуска, яку можна легко приготувати вдома. Ви можете використовувати як курячі, так і перепелині яйця для цього рецепту. Їхній неперевершений та пікантний смак нікого не залишить байдужим, адже вони чудово підходять як окрема страва, так і додаток до різних страв.

Оскільки в Україні святкують Великдень і цього продукту у всіх буде вдосталь, мариновані яйця можуть бути відмінним варіантом для сніданку, щоб вирушити з енергією на весь день. Ось простий рецепт маринованих яєць, які ви зможете приготувати за 1 добу.

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Інгредієнти:

  • Курячі яйця – 8 штук або перепелині яйця – 15 штук;
  • Соєвий соус;
  • Цукор – 0,5 чайної ложки;
  • Сіль;
  • Гвоздика;
  • Чорний перець;
  • Вода;
  • Саке або рисовий оцет – до смаку;
  • Банка для маринованих яєць (варто вибрати не занадто велику);

Відваріть яйця до готовності, акуратно очистіть, щоб не пошкодити білок. Перекладіть всі яйця в банку. Додайте цукор, сіль, гвоздику, чорний перець, соєвий соус (80 мл) і саке або оцет. Можна не додавати саке, але воно додає пікантний смак маринованим яйцям. Залийте банку окропом і щільно закрийте кришкою. Поставте мариновані яйця в холодильник на 1 добу.

Вже наступного дня ви зможете поласувати смачною та незвичною закускою. Смачного!

Нагадаємо, UaPortal писав про те, як зберегти свіжість яєць довше.

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