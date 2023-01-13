Чому яйця потрібно посипати сіллю: лайфхак від розумних бабусь

Для довгого та безпечного зберігання яєць їх заведено класти в холодильник. Проте є один інгредієнт, який допоможе вам безпечно зберігати їх ще кілька тижнів.

Ще бабусі використовували таку просту та вигідну хитрість як сіль. Про це пише Sante Plus.

У солі така природа, що бактерії не можуть виживати у ній. Використання солі є безперечною перевагою, адже це допоможе краще зберегти продукти.

Так можна зберігати і яйця. Особливо в пригоді цей лайфхак стане у жарку погоду, коли в холодильнику мало місця.

Як зберігати яйця довго - способи зберігання яєць - навіщо посипати яйця сіллю

Як зберігати яйця з сіллю

Візьміть велику скляну миску або банку. Покладіть всередину яйця та щедро посипте їх великою сіллю.

Стежте за тим, щоб солі було достатньо на шкарлупі та між яйцями. Також дно ємності треба засипати сіллю. Краще використовувати велику сіль, оскільки вона ідеально вписується в проміжки між яйцями.

Потім покладіть їх на кухонну стільницю. Накривати харчовою плівкою чи кришкою не потрібно.

Завдяки солі ваші яйця залишатимуться свіжими дуже довго, навіть кілька тижнів. Ви можете використовувати їх, коли захочете, не турбуючись, що вони зіпсуються.

Як зберігати яйця довго - способи зберігання яєць - навіщо посипати яйця сіллю

Нагадаємо, що одна проста хитрість, якою користуються досвідчені домогосподині, допоможе продовжити термін зберігання яєць. Також важливо дотримуватися правильних умов зберігання, щоб на цьому продуктові не утворилися бактерії.

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