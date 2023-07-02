Як очистити підлогу та плитку на кухні від жиру: саморобний засіб з двох компонентів

На кухні часто виникають стійкі забруднення на різних поверхнях через липкий жир. Це особливо помітно на підлозі, яка страждає від нальоту, що не змивається звичайною водою. Однак, не поспішайте витрачати кошти на хімічні засоби з магазину. Замість витрат на дорогі побутові хімічні засоби, краще скористатися природним очисником для підлоги.

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Щоб очистити кухонну підлогу від жиру, ви можете використовувати простий і доступний інгредієнт – лимон. Цей простий лайфхак рекомендується виданням Express.

Як очистити підлогу на кухні від жиру? Перш ніж мити ламінат, рекомендується видалити поверхневий шар бруду та сміття. Потім можна перейти до миття шваброю. Для ефективного видалення жиру з підлоги, можна використати саморобний розчин з води і лимонного соку. Цей засіб є ідеальним для чищення ламінату. Що стосується швабри, то краще вибрати мікрофіброву швабру, оскільки вона допоможе витерти підлогу до блиску, не залишаючи розводів.

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Лимон не випадково використовується у складі саморобного засобу для миття підлоги. Цей цитрусовий фрукт має антисептичні та антибактеріальні властивості, що робить його ідеальним природним очисником для чищення підлоги.

Нагадаємо, раніше ми писали про 4 прості способи помити стільницю на кухні від жирних плям.

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