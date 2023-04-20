4 простых способа помыть столешницу на кухне от жирных пятен

Уборка кухонной столешницы является важным элементом сохранения ее чистоты и здоровья. Поскольку на поверхности появляется грязь и жирные пятна практически каждый день, ее следует мыть регулярно. Если вовремя не заняться этим, удалить пятна будет трудно.

Эксперты по уборке не рекомендуют использовать металлические щетки, поскольку они могут поцарапать поверхность. Вместо этого можно воспользоваться одним из следующих лайфхаков.

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Первым способом является использование соды, являющейся универсальным очистителем и нейтрализатором запахов. Для этого необходимо смешать соду с водой в малой емкости так, чтобы образовалась пастообразная смесь. Затем нанесите эту смесь на поверхность столешницы и тщательно протрите ее губкой. Наконец, промойте чистой теплой водой.

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Вторым способом является использование белого уксуса. Для этого следует смешать уксус и воду в пропорции 1:1 и нанести на поверхность. Необходимо оставить раствор на поверхности столешницы в течение 15 минут, чтобы разрешить ему действовать. Затем протрите поверхность влажной губкой или тряпкой. Если остается запах, столешницу можно промыть мыльным раствором.

Третий способ состоит в смешивании средства для мытья посуды и жидкого мыла в равных пропорциях. Эту смесь нужно нанести на поверхность столешницы и тщательно протереть губкой. После этого ее следует вымыть чистой водой.

Одним из самых простых способов является также использование соды и лимонного сока. Для этого необходимо смешать соду и лимонный сок в равных пропорциях, затем осторожно нанести получившуюся смесь на загрязненное место и потереть его мягкой стороной губки. Если поверхность столешницы очень загрязнена, лучше перед этим протереть ее влажной тряпкой.

Также можно использовать зубную пасту с отбеливающим эффектом. Чтобы избавиться от желтых пятен, нанесите зубную пасту на загрязненное место и оставьте на 5-10 минут, затем смойте водой.

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