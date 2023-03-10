4 продукта, которые нельзя мыть перед приготовлением

Люди привыкли мыть большинство продуктов, которые приносят домой. Однако такая привычка может навредить, а не принести пользу.

В некоторых случаях мытье влечет за собой распространение бактерий. Поэтому UAportal рассказывает, какие продукты нельзя мыть.

1. Яйца. Кожицу яйца обрабатывают веществом, защищающим от проникновения внутрь микроорганизмов. Если их помыть, вода разрушит защитную пленку.

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2. Сырое мясо. Перед приготовлением нельзя мыть сырое мясо (свинину, телятину, говядину, баранину, курятину). Если на его поверхности есть бактерии, опасные для здоровья, с водой они окажутся на раковине, кране, ваших руках и кухонной поверхности. Устранить их можно, если провести тепловую обработку, а затем помыть руки с мылом под горячей водой.

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Перед приготовлением влагу из мяса можно избавиться с помощью бумажных полотенец или салфеток.

3. Макаронные изделия. Шеф-повара называют промывание макарон водой преступлением, поскольку так продукт теряет крахмал, благодаря которому впитывается соус.

Мыть макароны можно только после приготовления и только тогда, если вы будете делать из него салат или азиатскую лапшу, используя технику стир-фрай.

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4. Грибы нельзя замачивать в воде, поскольку они очень хорошо ее впитывают. Их нужно легко промыть и высушить бумажным полотенцем. Делать это можно только перед тем, как будете готовить.

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