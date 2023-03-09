Как отделить яичный желток от белка с помощью бутылки и ложки: три простых совета

Яичные белки обычно используются в выпечке, поскольку они придают легкость и поднимаются при взбивании. Если вы готовите что-то соленое, лучше использовать только желток, поскольку он содержит холестерин и жир. UAportal подготовил три совета, как отделить яичный желток от белка.

Совет 1 Руками

Разбейте яйцо пополам над миской или тарелкой и держите одну из половинок над ней ладонями вниз. Осторожно просуньте пальцы между желтком и скорлупой, пока не сможете ухватиться за желток. Теперь остается только аккуратно перекладывать его взад и вперед между обеими половинками скорлупы, пока весь белок не будет удален.

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Совет 2 Использование ложки

Разбейте яйцо на две половинки над миской или тарелкой, но на этот раз используйте не руки, а ложку. Проведите краем ложки под мембраной желтка, пока не сможете зачерпнуть его, не разбивая и не выливая белок в миску или тарелку. Перекладывайте белки из одной половинки в другую, пока все белки не будут удалены из желтка.

Совет 3 Использование пустой пластиковой бутылки

Разбейте яйцо над миской или тарелкой, как и раньше, но на этот раз возьмите пустую пластиковую бутылку. Поместите ее отверстие рядом с тем местом, где вы разбили скорлупу, так что когда вы сожмете ее бока, воздух будет проникать через отверстие.

Это создаст достаточно сильную силу всасывания, чтобы вытянуть любую жидкость, включая белок, оставив только желаемый золотисто-желтый желток. Как только вы закончили сжимать яйцо, просто переходите к разделению другого яйца, повторяя те же шаги снова.

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