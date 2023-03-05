Опасно для здоровья: почему категорически нельзя переваривать яйца

Куриные яйца – универсальный продукт, который используют для приготовления многих блюд или готовят в различных видах. Их часто готовят на завтрак, как перекус, добавляют в салаты или закуски. Однако яйца могут стать вредными, если их переварить.

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Варить яйца не трудно и почти все знают как это делать. При варке яиц основным фактором, повлияющим на конечный результат, является время. При варке яиц выделяется сероводород, который по мере нагревания проникает внутрь. В желтке содержится железо, которое при контакте с сероводородом провоцирует появление сульфидов. Именно они придают желтку зеленоватый цвет.

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В белке яйца имеется сера, которая в сочетании с водородом образует токсичный газ. Сваренное яйцо обязательно необходимо поместить в холодную, а лучше ледяную воду, чтобы остаточное тепло не позволило перевариться яйцу.

Напомним, куриные яйца нельзя варить дольше 10 минут после закипания воды. Вот сколько часто надо варить яйца, чтобы получить желаемую консистенцию:

2-4 минуты в кипятке, если хотите жидкие желтки, белки тоже будут достаточно мягкими;

6-8 минут, если вы хотите мягкие желтки, но твердый белок;

10 минут, если хотите полностью жесткие желтки с белками.

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