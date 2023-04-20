4 прості способи помити стільницю на кухні від жирних плям

Прибирання кухонної стільниці є важливим елементом збереження її чистоти та здоров'я. Оскільки на поверхні з'являється бруд та жирні плями практично щодня, її слід мити регулярно. Якщо вчасно не взятися за це, видалити плями буде важко.

Експерти з прибирання не рекомендують використовувати металеві щітки, оскільки вони можуть подряпати поверхню. Замість цього, можна скористатися одним з наступних лайфхаків.

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Першим способом є використання соди, яка є універсальним очищувачем та нейтралізатором запахів. Для цього необхідно змішати соду з водою у малій ємності так, щоб утворилася пастоподібна суміш. Потім нанесіть цю суміш на поверхню стільниці та ретельно протріть її губкою. Нарешті, вимийте чистою теплою водою.

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Другим способом є використання білого оцту. Для цього потрібно змішати оцет та воду у пропорції 1:1 та нанести на поверхню. Необхідно залишити розчин на поверхні стільниці протягом 15 хвилин, щоб дозволити йому діяти. Потім протріть поверхню вологою губкою або ганчіркою. Якщо залишається запах, стільницю можна промити мильним розчином.

Третій спосіб полягає в змішуванні засобу для миття посуду та рідкого мила в рівних пропорціях. Цю суміш потрібно нанести на поверхню стільниці та ретельно протерти губкою. Після цього її слід вимити чистою водою.

Одним з найпростіших способів є також використання соди та лимонного соку. Для цього необхідно змішати соду та лимонний сік у рівних пропорціях, потім обережно нанести отриману суміш на забруднене місце та потерти його м'якою стороною губки. Якщо поверхня стільниці дуже забруднена, краще перед цим протерти її вологою ганчіркою.

Також можна використовувати зубну пасту з відбілюючим ефектом. Щоб позбутися жовтих плям, нанесіть зубну пасту на забруднене місце та залиште її на 5-10 хвилин, потім змийте водою.

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